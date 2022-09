Con il Premio Bisato d’Oro 2022 della Critica Indipendente per la“Miglior regia” il regista sardo Salvatore Mereu, con l’unico film italiano in concorso “Bentu”, conquista un importantissimo riconoscimento alla 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia.

“Perché fare un film è regalare allo spettatore il senso dello scoprire un mondo nuovo – si legge nel commento della giuria che ha assegnato il prestigioso premio -, e ‘Bentu’ di Salvatore Mereu è sicuramente uno dei migliori film visti alla Mostra per la qualità e modernità sconvolgente del linguaggio, un film che regala profonde emozioni diventando grande lezione di cinema. Da vedere per chi vuole intraprendere una vita da regista indipendente e per chi ama essere indipendente come spettatore, questo grazie a una grande regia”.

“Una collaborazione con il regista Salvatore Mereu nata un po’ per caso e un po’ grazie al rapporto che abbiamo instaurato grazie al suo legame con Giulio Angioni e il film ‘Assandira’ girato anche quello per una piccola parte a Guasila”, dice con soddisfazione la sindaca di Guasila Paola Casula. “Stavolta, grazie anche alla lungimiranza e al supporto del assessorato al Turismo del nostro Comune – prosegue la sindaca – la registrazione del film ‘Bentu’ è stata realizzata quasi interamente nel nostro mare dorato: le colline e i campi di guasila nello sfondo di Trexenta e Marmilla. Il film in chiave di promozione turistica e territoriale è per Guasila e la Trexenta una pubblicità senza paragoni. Una storia senza tempo del rapporto uomo e natura che merita di essere vissuta con la visione di questo film”.

