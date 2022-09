Inizio importante in Europa per la Raimond Handball Sassari, che nella EHF European Cup ha sconfitto Brixen nel derby italiano per 29-24. Nella gara di ritorno a Bressanone tra sette giorni, i ragazzi allenati da coach Luigi Passino potranno gestire il margine di cinque reti per il passaggio del turno.

“È solo il primo tempo di una partita lunga centoventi minuti” ha commentato il presidente della Raimond, Andrea Giordo. “Sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi. A Bressanone sarà una gara completamente diversa. Non possiamo permetterci di gestire il +5, ma dobbiamo provare a portare a casa anche la partita di ritorno. Servirà la miglior Raimond possibile.”

