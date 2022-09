La prima in casa, al Vanni Sanna, per la Torres è amara. La formazione rossoblù ha perduto per 2-1 a seguito della rimonta del San Donato Tavernelle. Con questo risultato, dopo due gare la squadra sassarese non avanza in classifica e rimane a 0 punti.

Eppure nel primo tempo gli uomini di mister Greco erano passati per primi grazie ad un bel gol di Ruocco. Nella ripresa gli avversari hanno giocato meglio, e sono risultati cinici davanti alle amnesie difensive rossoblù. Pesa tantissimo l’errore dal dischetto di Suciu, che avrebbe potuto dare un punto ai sassaresi.

(Foto credit: Torres Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it