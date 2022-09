Cinque feriti. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina ad Arzachena, sulla provinciale 59 in località Cascioni dove, per cause ancora da accertare, un’auto e un furgone si sono scontrati frontalmente.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 7,50 per mettere in sicurezza la strada mentre i cinque feriti sono stati immediatamente trasportati in ospedale dal personale del 118. La polizia sta effettuando i rilievi per accertare le cause dell’incidente.

