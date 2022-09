“Sono emozionata, ma felicissima. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi hanno aiutata in questa avventura. Un grosso abbraccio a tutte le altre ragazze che ho conosciuto”. Sono le parole di Serena Caredda, la quattordicenne di Senorbì che, dopo aver trionfato alle selezioni regionali di Pula, ha conquistato il titolo di “Una ragazza per il cinema” alla finale nazionale che si è svolta al Teatro Antico di Taormina lo scorso 9 settembre.

La giovanissima modella della Trexenta non è riuscita a nascondere la sua emozione e subito dopo la sua elezione è scoppiata in un pianto liberatorio. “Il mio obiettivo era vincere…ho vinto!! – ha detto ancora – Ancora devo metabolizzare, non ci credo ancora. E’ stata un’esperienza che non dimenticherò. Amo il mondo dello spettacolo…è un mondo che amo!”.

Seconda classificata Carolina Trombatore, siciliana, terza la Elisabetta Stella, Piemonte. Krizia Moretti, romana, ma eletta in Umbria, nel 2021, dopo un anno ricco di esperienze artistiche straordinarie, lascia dunque la corona alla nuova eletta sarda.

La carovana di “Una Ragazza per il Cinema” ha attraversato, nonostante il momento drammatico dell’emergenza Coronavirus, in lungo e in largo, l’Italia, in compagnia di attori, produttori, registi, giornalisti, musicisti, cantanti e personaggi vari del mondo della cultura e dello spettacolo. Un’edizione che ha segnato la rinascita dello spettacolo, voluta fortemente dai patron Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, per avere una continuità.

I concorsi di bellezza rappresentano da sempre il più importante punto di partenza per tutte quelle ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della Moda, della Pubblicità e, perché no, del Cinema. Le aspiranti modelle, tutte motivate, partecipano “con la speranza di essere notate da qualche importante “addetto ai lavori” ed avere dunque la possibilità di cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo”. Così come è successo a Giusy Buscemi, incoronata e vincitrice nel 2010, Giulia Todaro vincitrice nel 2014 e Alessia Debandi nel 2016, “Una Ragazza per il Cinema”, ha lanciato, inoltre, altri talenti, Rausy Giangarè, ventinovenne di Massa, che ha debuttato su Canale 5 con “Buongiorno mamma!”, insieme a Raoul Bova, anche lei protagonista, vincitrice di una fascia; Naomi Moschitta vincitrice nel 2018, Alice Carbonaro vincitrice nel 2020, protagoniste entrambe nel film “Lupo Bianco”, che ha vinto al Festival del Cinema di Venezia 2021, la sezione del Cinema sul Sociale e Krizia Moretti, protagonista del piccolo e grande schermo, solo per citarne alcune, tutte diventate affermate attrici di fiction e protagoniste al cinema.

