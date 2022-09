Oggi in Sardegna suona ufficialmente la campanella che segna l’inizio dell’anno scolastico 2022/23. “Un anno scolastico molto atteso da studentesse e studenti, alunne e alunni, docenti, dirigenti, personale ATA e genitori, perché è il primo in cui, finalmente, ci si potrà rivedere in viso”, scrive in una lettera aperta il Coordinamento dei Presidenti di Circolo e d’Istituto della Regione Sardegna, augurando a tutti “un anno pieno di sorrisi e di normalità; quella normalità che è mancata negli ultimi due anni”.

“Il ritorno al confronto “de visus”, il poter nuovamente tornare a far educazione motoria in palestra, il contatto tra pari, è il miglior augurio che potessimo desiderare – si legge nella lettera -. Buon anno scolastico a tutti coloro che sanno che la scuola è il futuro del nostro paese”.

