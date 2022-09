Si preannuncia un fine settimana ricco di eventi per la diocesi di Cagliari, dove sono previste la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato di venerdì 16 e domenica 18 e la Giornata per la custodia e la cura del Creato di (sabato 17. Presente nel capoluogo, per prendere parte ad entrambi gli eventi, il cardinale Gualtiero Bassetti, già presidente della Conferenza episcopale italiana e vescovo emerito di Perugia – Città della Pieve.

“Saranno tre giornate – afferma monsignor Giuseppe Baturi – che vedranno la diocesi impegnata su temi stringenti e allo stesso tempo a noi cari. La custodia del Creato e l’attenzione verso coloro che vivono la difficile condizione dell’essere migrante o rifugiato. Un contesto precario, quello che ci circonda, su entrambi i fronti. Sarà con noi il cardinale Bassetti – conclude – e sono certo che la Sua presenza sarà per noi, oltre che motivo di orgoglio, occasione di scambio e arricchimento”.

Nei dettagli venerdì 16 settembre, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, presso l’aula A della facoltà di Scienze economiche, giuridiche e politiche di Cagliari (via Sant’Ignazio 76), l’Ufficio migrantes e la Caritas diocesana di Cagliari promuovono un incontro in occasione della 108ª Giornata mondiale del migrante e del rifugiato. “Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati. La carta di Firenze per costruire il futuro” è il tema scelto per l’occasione. A chiusura dell’iniziativa, domenica 18 settembre alle 11,30, presso la Basilica di Nostra Signora di Bonaria a Cagliari, il cardinale Bassetti presiederà la santa messa, concelebrata dall’arcivescovo monsignor Baturi.

Mentre sabato 17 settembre, a partire dalle ore 9 presso il Parco naturale di Molentargius (via la Palma 9, ingresso lato Saline, Cagliari), in occasione della Giornata diocesana per la custodia del Creato, la Pastorale sociale e del lavoro, in collaborazione con la Pastorale giovanile ed il Progetto Policoro, promuove un’iniziativa sul tema “Ascolta la voce del Creato”.

A chiudere la Giornata sarà la Santa messa, celebrata dal cardinale Bassetti alle 19 presso la parrocchia San Francesco d’Assisi a Cagliari, e un concerto polifonico a cura dell’associazione culturale “Hic et Nunc”.

