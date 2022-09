Intervistato da La Nuova Sardegna, l’esponente di Forza Italia Ugo Cappellacci aveva contestato ancora una volta il Reddito di Cittadinanza e posto le sue proposte in vista delle elezioni Politiche del 25 settembre.

Le parole dell’ex presidente della regione Sardegna hanno interessato il viceministro 5 Stelle Alessandra Todde, che ha commentato così: “Ho letto con stupore l’intervista all’onorevole Cappellacci che, in barba ai dati dell’INPS e dell’Istat, continua ad attaccare una misura indispensabile come il Reddito di Cittadinanza. Facile denigrare chi riceve 500 euro al mese di sussidio quando se ne guadagnano 500 al giorno“.

Nel suo commento, la Todde ha modo anche di ironizzare sulle proposte di Cappellacci: “Mi complimento per le proposte elencate in contrasto alla pandemia energetica. Sono tutte del Movimento 5 Stelle che le ribadisce dallo scorso marzo: energy recovery fund, aumento della tassa sugli extraprofitti e infine slegare il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. Abbiamo un nuovo esponente 5 Stelle in Sardegna e non lo sapevamo”.

