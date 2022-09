Il risultato stava lentamente scorrendo verso la parità, ma al 90’ la beffa che leva un punto. È così che l’Olbia ha perso in casa per 1-0 il confronto con la Vis Pesaro.

La formazione dei galluresi guidata da mister Occhiuzzi ha giocato una buona partita, sfiorando il gol in particolare in due occasioni. Poi nel finale la frittata: tiro dalla distanza che il portiere Gelmi non trattiene, Aucelli è nei pressi e deve solo appoggiare in rete. Una vera beffa che costringe l’Olbia ai 4 punti in classifica.

(Foto credit: Sandro Giordano – Olbia Calcio)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it