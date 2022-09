Tutti in bici all’Unipol Domus per sostenere il Cagliari contro il Bari. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2022, il Cagliari Calcio ha infatti organizzato la “Pedalata rossoblù”, una iniziativa in collaborazione con la FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Cagliari.

“In linea con i valori espressi nel manifesto etico del Club “BeAsOne” – si legge in una nota del club rossoblù – l’obiettivo è quello di promuovere l’utilizzo di mezzi di trasporto alternativi ed ecologici e favorire la mobilità attiva”.

Appuntamento sabato prossimo 17 settembre alle 11.45 in piazza Giovanni XXIII. Da lì la pedalata – tutta colorata di rossoblù – percorrerà le strade cittadine sino a raggiungere lo stadio. È prevista la partecipazione di circa 100 persone. Gli aderenti all’iniziativa entreranno gratuitamente allo stadio Unipol Domus per seguire la partita Cagliari-Bari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it