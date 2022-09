Un uomo è stato investito a Cagliari alle 2 della scorsa notte a Cagliari, mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Is Mirrionis. L’impatto è stato violentissimo e l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto: soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza al Brotzu, ora è in fin di vita.

L’automobile che ha investito il pedone non si è fermata a prestare soccorso. Solo dopo alcune ore, una donna cagliaritana di 26anni si è presentata spontaneamente in questura: per lei inevitabile una denuncia per omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it