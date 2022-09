Ci sarà una ragazza sarda tra i protagonisti della nuova edizione de “Il Collegio”, il reality in onda in prima serata dal prossimo 27 settembre su Rai 2. Si tratta di Elisa Angius, 15enne cagliaritana che dovrà essere “rieducata” nel Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

“Mi chiamo Elisa e ho 15 anni – si presenta così la giovane cagliaritana – posso sembrare una statua di ghiaccio, però poi alla fine mi sciolgo.”

Nell’ultimo anno Elisa ha fatto 53 assenze a scuola: “Non riuscivo più a andarci – racconta – perché i miei compagni mi stavano antipatici”. La 15enne sarda spera che l’esperienza all’interno de “Il Collegio” la aiuti a diventare un po’ meno sgarbata, prepotente e litigiosa.

“Tendo ad essere diffidente e scontrosa, specialmente nella fase iniziale della conoscenza con gli altri, molti dicono che sono antipatica: ma per me non è vero” – conclude ridendo Elisa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it