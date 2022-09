Il Consiglio dei Ministri, secondo quanto si apprende dall’Ansa, autorizzerà a proseguire nella realizzazione di sei impianti eolici: quattro in Puglia, uno in Sardegna e uno in Basilicata, superando così i 2.185 MW autorizzati dal governo.

Nel complesso si arriverebbe quindi a 45 impianti autorizzati mentre altri 14, precisano le stesse fonti, saranno approvati successivamente.

