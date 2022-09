Prosegue la campagna elettorale dei partiti per le elezioni Politiche 2022. A Cagliari infatti arriveranno due big: Matteo Renzi e Roberto Fico. Con loro l’appuntamento per domenica 18 settembre 2022 in vari luoghi della città.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi incontrerà gli elettori del Terzo Polo in un’unica tappa alle ore 16 al Teatro Doglio, così come annunciato sui canali social della coalizione.+

Più movimentata la giornata del presidente della Camera uscente Roberto Fico: alle 12 sarà a Marina Piccola per una passeggiata / incontro con i candidati e gli elettori dei 5 Stelle; alle 15 parteciperà ad un convegno al Convento di San Giuseppe dal tema “Dall’Insularità alla questione sociale: un programma progressista per l’Italia e la Sardegna”; alle 16.30 invece sarà in piazza Costituzione ad un banchetto dedicato ad elettori e simpatizzanti.

