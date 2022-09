Venerdì sera di gioia per l’attore e comico cagliaritano Jacopo Cullin. La serie tv “Le indagini di Lolita Lobosco”, in cui figura tra i protagonisti assieme a Luisa Ranieri, in replica su Rai 1 ha registrato il dato di 2.440.000 telespettatori con uno share del 16,6%, vincendo la serata. Battute Canale 5 e Italia 1 che presentavano due film.

La serie è liberamente tratta dai romanzi della scrittrice Gabriella Genisi. La storia racconta del vicequestore Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) che, dopo un lungo periodo di lavoro al Nord, torna nella sua Bari per dirigere una squadra di soli uomini. In un mondo ostinatamente governato dai maschi, Lolita sceglie di restare sé stessa senza reprimere il suo fascino e la sua bellezza, anzi usa queste sue doti per affermarsi e combattere i pregiudizi.

In attesa che arrivi la seconda stagione, le quattro puntate di “Lolita Lobosco” sono recuperabili anche sulla piattaforma Raiplay.

(Foto credit: Pagina Facebook Jacopo Cullin)

