Il Cagliari perde la seconda gara del suo campionato di Serie B. Questa volta lo stop avviene tra le mura amiche: il Bari vince per 1-0 grazie a Cheddira, con l’unico tiro in porta prodotto in 90’.

Non è andata meglio alla formazione rossoblù, caduta nella trappola dei pugliesi, che si sono proposti in maniera ordinata e compatta, togliendo ogni spazio agli avversari.

Solo sbadigli nel primo tempo, poche emozioni nella ripresa quando solo il gol del Bari ha acceso la gara: una amnesia della difesa e una uscita a farfalle di Radunovic hanno consentito a Cheddira di insaccare in porta.

Nonostante i cambi, gli uomini di Liverani non hanno prodotto occasioni particolari, neppure quando gli ospiti sono rimasti in dieci per l’espulsione di Pucino. Il tiro di Pavoletti (ben respinto da Caprile) e il palo colpito dal bomber rossoblù al 92’ hanno negato la possibilità di un pareggio.

Passo indietro piuttosto pesante per il Cagliari, a corto di idee e di forma, incapace di cambiare ritmo e tono, di saltare la trequarti senza andare a sbattere contro gli avversari. Il Bari ringrazia e si porta via tre punti dalla Unipol Domus.

(Foto credit: Cagliari Calcio)

