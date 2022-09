Pesante sconfitta per l’Olbia in trasferta: gli uomini di mister Occhiuzzi sono crollati a Rimini contro i padroni di casa per 3-0. Decisivi la doppietta di Santini e la marcatura di Vano.

Un passo indietro non da poco per i bianchi che nelle ultime tre partite hanno colto appena un punto e che non hanno brillato neppure sotto il piano del gioco. Il confronto col Siena – secondo in classifica – di sabato prossimo rischia di essere già un primo spartiacque della stagione.

(Foto credit: Olbia Calcio)

