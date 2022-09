Matteo Renzi è tra i big della politica italiana che sono passati a Cagliari per la campagna elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre. L’ex premier ha incontrato i sostenitori del Terzo Polo nella splendida cornice Teatro Doglio.

Il leader di Italia Viva ha attaccato tutti gli avversari politici. A partire dal Movimento 5 Stelle e Giuseppe Conte: “Il Reddito di Cittadinanza è strutturato male, dà soldi anche a chi non ne ha bisogno. Chi prende questa misura non si trova nelle condizioni di trovare lavoro. Rende schiave le persone. Bisogna creare lavoro, non dare sussidi“.

Spazio anche al programma del centrodestra, definito come assurdo. “Ogni volta Berlusconi rinasce, dice sempre quello che vuole togliere ma quando è stato al governo non lo ha fatto. Flat Tax, pensione a 1000 euro? I numeri della destra non stanno in piedi, non riusciranno a fare un governo”.

Quindi le proposte: “Dobbiamo investire di più sulla scuola, sull’università. Dobbiamo scommettere su un modo diverso di guardare alla cittadinanza. Dobbiamo accogliere altre culture, imparare, integrarci. Possiamo creare una nuova generazione di italiani che può darci solo vantaggi. Come Terzo Polo saremo sinonimo di competenza “.

In circa un’ora di comizio, Renzi non ha purtroppo speso un pensiero sulla Sardegna. In merito, sono giunte alcune critiche da parte dei sostenitori accorsi

