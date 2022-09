Ha aggredito un diciannovenne studente sulcitano all’interno del parco Villa Sulcis di Carbonia, sottraendogli il proprio telefono cellulare, per poi darsi a precipitosa fuga. Un diciottenne egiziano, residente ad Iglesias presso la cooperativa Emmaus, già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ieri a Carbonia per rapina aggravata dai carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con quelli dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia.

Le immediate ricerche, seguite alla segnalazione pervenuta alla centrale operativa da parte di alcuni cittadini che avevano assistito all’evento, hanno consentito in breve di rintracciare l’autore della rapina che, perquisito, è stato trovato in possesso del telefono cellulare appena sottratto, subito restituito alla vittima, nonché di un tirapugni utilizzato per l’aggressione, che è stato anch’esso sequestrato. Verrà custodito presso un idoneo locale in attesa di deposito presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.

