Operativo dalla mattina di oggi il nuovo ecocentro di via San Paolo a Cagliari. Aperta dalle 8 alle 20, la struttura potrà presto ricevere anche l’indifferenziato.

“Oggi apre il secondo ecocentro dopo quello di Sant’Elia, – ha dichiarato il sindaco Paolo Truzzu, esprimendo soddisfazione per il risultato – questo è un momento importante su cui abbiamo lavorato a lungo per far sì che la città avesse un’infrastruttura in più per affrontare la sfida della raccolta differenziata”.

I primi utenti hanno già avuto modo di sperimentarlo già dalla mattina di oggi lunedì 19 settembre 2022, data di apertura ufficiale della struttura alle porte di Cagliari, che va ad affiancarsi a quella già esistente nel quartiere di Sant’Elia, in attesa che altri tre ecocentri diventino operativi per soddisfare il fabbisogno della città.

È stato proprio il sindaco di Cagliari, affiancato dall’Assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino, ad aprire virtualmente i cancelli del nuovo servizio che che amplierà le possibilità dei cagliaritani di conferire i rifiuti, affiancando, così, il servizio del porta a porta.

Tra le novità principali della struttura di via San Paolo, che porterà alla conseguente chiusura dell’Isola ecologica di via Puglia, il fatto che gli utenti potranno conferire, a breve, anche i rifiuti della frazione “secco-indifferenziato” e che, con questo sito a disposizione, l’Assessorato ha potuto raddoppiare le quantità di rifiuti da conferire per quanto riguarda le frazioni riutilizzabili.

A Cagliari sono previsti altri tre ecocentri: uno in via Abruzzi e uno in via dei Valenzani, oltre a quello di viale Monastir attualmente in fase di realizzazione.

(Crediti foto e video: Comune di Cagliari)

