Un 50enne di Carbonia è stato arrestato ieri dai Carabinieri per furto aggravato.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato dal personale e intercettato fuori dal market Superpan di via Santa Caterina dove, a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di alcuni prodotti informatici rubati all’interno del negozio.

La refurtiva, per un valore di 45 euro, è stata immediatamente riconsegnata ai gestori dell’esercizio commerciale, mentre l’uomo è stato accompagnato presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it