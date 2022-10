Come prendersi cura degli animali, in particolare di quelli a quattro zampe? Nella giornata mondiale che celebra gli animali, riportiamo un sondaggio riportato dalla community online Feliway per il loro benessere quotidiano.

Anche gli animali infatti soffrono lo stress, spesso collegato a situazioni specifiche che vivono all’interno di una casa. Sono improvvisi momenti di paura, agitazione o disagio.

Cause di stress e disagio

I rumori forti, come botti o temporali, sono la maggiore causa di stress nei cani (42,8%); la visita veterinaria invece è fonte di agitazione dei gatti (53,5%).

In particolare se sono animali casalinghi, non apprezzano più di tanto la presenza di tanti ospiti, feste o persone sconosciuta. In particolare i gatti soffrono questi eventi (42,5%). “Per migliorare la qualità di vita dei nostri animali – spiega Sabrina Giussani, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Past President di S.I.S.C.A. (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) – è necessario attenuare le conseguenze di uno stress, programmando un piano d’azione efficace”.

Come comunicano con gli animali

Gli animali comunicano con il corpo e vocalizzi il proprio disagio. In particolare col pianto e col muoversi avanti e indietro per i cani. Per i gatti è molto più facile nascondersi o anche mostrarsi aggressivo con le persone o le cose.

Le conseguenze più evidenti sono due: gli animali o si isolano o cercano maggiormente una protezione, le coccole. Il cane diventa più assillante nelle attenzioni, mentre il gatto per stato d’animo tende al rifiuto nel contatto col padrone o la padrona.

Come comunicare con gli animali

Coccole e parole sono il modo più comune adottato dalle persone per sollevare lo stato d’animo nei gatti (83,8%) e nei cani (71,6%). Una passeggiata e l’invito a giocare assieme sono gli altri due rimedi.

A questo punto, i gatti impiegano in media almeno mezza giornata a ristabilirsi e a tornare alla vita di sempre. Nel caso dei cani, i tempi di recupero sono più prolungati anche a diversi giorni.

