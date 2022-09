Era uscito in mattinata per andare a pesca, ma non è ritornato per pranzo. Così la moglie ha allertato le forze dell’ordine che hanno fatto l’amara scoperta: Luigi Piras, 70 anni di Gonnosfanadiga, è stato trovato morto in mare dalla Guardia Costiera.

Le ricerche sono state portate avanti per tutto il pomeriggio a Torre dei Corsari, nel litorale di Arbus. Sugli scogli è stata recuperata l’attrezzatura, mentre il corpo è stato rinvenuto intorno alle 16:30.

Da accertare ancora le motivazioni che hanno portato il decesso dell’uomo.

