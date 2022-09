Ieri a Cagliari al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Villanova, hanno arrestato, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e contestualmente denunciato in stato di libertà per i reati di guida senza patente con recidiva e porto di armi o oggetti atti ad offendere, un ventitreenne cagliaritano.

Nel pomeriggio attorno alle 16,10 circa il giovane è stato fermato ad un posto di blocco in Via Borgo Sant’Elia a bordo di una Volkswagen Golf insieme ad una diciassettenne incensurata. Nel corso degli accertamenti i Carabinieri hanno appurato che il ragazzo, che non aveva la patente di guida, era recidivo, in quanto era stato fermato altre volte nel biennio.

Dato il suo anomalo stato di agitazione, su richiesta dei carabinieri, il giovane ha consegnato spontaneamente un contenitore con quattro dosi di cocaina per un peso di 2 grammi e due confezioni sottovuoto contenenti complessivi 10 grammi della stessa sostanza. Infine, la successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire una busta con all’interno materiale per il confezionamento in dosi della sostanza. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dell’interessato e ha permesso di recuperare un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto, compresa la somma contante di 990 euro, ritenuta provento di spaccio e un coltello, trovati nella disponibilità del ragazzo, sono stati sottoposti a sequestro.

Il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo.

