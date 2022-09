Cagliari è al primo posto per costo della pasta: un chilo arriva a costare 2,25 euro. Lo dice una elaborazione effettuata dal Codacons che – come riporta il quotidiano economico Sole 24 Ore – considera i dati sui prezzi su alcuni prodotti (pane, pasta, latte intero, melanzane, zucchine, carne suina e carne bovina) forniti dal Mise a fine luglio con riferimento a dieci capoluoghi regionali (Palermo, Cagliari, Bari, Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Milano, Torino e Venezia).

In base ai dati del Codacons a Venezia un chilo di pane costa addirittura 5,83 euro contro 2,16 di Napoli. Sono invece i torinesi a pagare di più un litro di latte intero (1,81 euro), mentre il prezzo più basso si registra a Venezia (1,24 euro). Mentre appunto Cagliari è al primo posto per costo della pasta. Bologna invece è al primo posto per la carne bovina (22,53 euro al kg)

