Fabio Liverani esprime gratitudine verso i tantissimi tifosi che si sono stretti attorno alla sua famiglia dopo la terribile notizia della morte della moglie Federica.

“Un ringraziamento – ha scritto Liverani su Instagram – a tutti quelli che ci sono vicini in questo momento. Saluteremo Federica Giovedì 22 settembre alle ore 11:00. Le esequie si terranno presso la Chiesa di San Giuseppe Cafasso in Via Camillo Manfroni, a Roma”.

L’affetto per il mister rossoblù, amatissimo a Cagliari e Lecce, sembra non conoscere confini. Apprezzato in tutta Italia, Liverani sta raccogliendo sui social migliaia di messaggi di cordoglio e stima da ogni angolo dello stivale.

A tutte queste persone l’allenatore del Cagliari ha voluto affidare pubblicamente le ultime volontà della moglie: “Federica ha espresso il desiderio di aiutare IFO, la struttura che ha offerto a lei e alla nostra famiglia un supporto tanto prezioso e importante. Sarà cura delle famiglie Frangipane e Liverani approntare un progetto di solidarietà in memoria della nostra amata Federica”.

Sul profilo Instagram di Liverani si possono trovare le coordinate per effettuare una donazione a IFO, organizzazione che dal 1939 promuove processi di accoglienza e umanizzazione delle cure grazie al percorso avviato negli ambulatori di oncologia medica, dando supporto ai pazienti e ai loro familiari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it