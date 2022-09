In vista delle elezioni del 25 settembre, il parlamentare uscente di Forza Italia Ugo Cappellacci ha la propria proposta per garantire lavoro e produrre reddito per i sardi.

“Sono le imprese che producono reddito e che offrono lavoro: dobbiamo salvarle dalla ‘guerra energetica’, liberarle dalla tirannide burocratica e dall’oppressione di un fisco feroce” spiega l’ex presidente della Regione Sardegna, “Per questo noi proponiamo la flat tax, la semplificazione burocratica con il superamento del sistema autorizzatorio, il taglio del cuneo fiscale l’abrogazione dell’IRAP e la defiscalizzazione delle assunzioni”.

Per questo la vittoria del centrodestra sarà importantissima: “Siamo l’unica coalizione che all’indomani del voto può diventare una maggioranza con gli stessi partiti e lo stesso programma che proponiamo agli elettori. Tutti gli altri invece rimandano la formazione di una maggioranza ai giochi di palazzo, in spregio al voto popolare”.