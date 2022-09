I sindaci di Sassari, Alghero e Porto Torres si oppongono ai progetti di impianti eolici offshore al largo delle coste della Sardegna. L’annuncio congiunto è arrivato durante un incontro convocato a Palazzo Ducale, a Sassari, per spiegare le ragioni del no.

“L’interesse energetico nazionale non può passare sopra gli interessi delle comunità – hanno dichiarato Nanni Campus, Mario Conoci e Massimo Mulas – le energie rinnovabili e la transizione ecologica non sono in discussione ma sono in discussione il metodo e le ricadute sul territorio. Non siamo di traverso, ma vogliamo sapere cosa accade”.

L’opposizione dei primi cittadini del Nord Sardegna riguarda in particolare i due progetti per realizzare parchi eolici offshore nella fascia costiera tra Capo Mannu fino a Porto Ferro, passando per Capo Caccia.

Davanti al promontorio algherese la società Sardinia NorthWest vorrebbe impiantare, per conto della società italo-svedese Avenhexicon, una centrale eolica di ben 382 chilometri quadrati con torri alte 300 metri. Una foresta di enormi pale eoliche galleggianti che i sindaci del territorio non sono disposti ad accettare: “Modificheranno il nostro paesaggio il nostro panorama, il patrimonio su cui costruiamo il futuro economico e turistico. I parchi eolici offshore investono letteralmente le comunità che conoscono solo gli svantaggi, enormi, in termini di devastazione ambientale e di sacrificio del territorio in cambio di nessuna compensazione”, hanno sottolineato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it