La viceministra al Mise Alessandra Todde si toglie alcuni sassolini dalla scarpa parlando del Superbonus 110% durante un confronto con imprese e cittadini a Cagliari.

“Il M5S ha ideato il Superbonus che in Italia, in poco più di un anno e mezzo ha prodotto oltre 600 mila nuovi occupati diretti nel settore delle costruzioni, e generato valore 3 volte superiore per 125 miliardi, come mai nessun’altra misura”, ha rivendicato la vicepresidente del Movimento Cinque Stelle.

“In Sardegna ha prodotto investimenti diretti per 1 miliardo e 400 milioni di euro e generato valore 3 volte superiore per 4 miliardi e 200 milioni, come nessun’altro piano per l’isola ha mai fatto. E qualcuno ancora parla di misura inutile?” ha chiosato Todde.

