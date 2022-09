Dopo tanti anni dal suo ritiro, Enzo Francescoli è ancora capace di grandi cose, confermandosi come Il Maestro. Impegnato in Argentina nell’amichevole che sanciva il ritiro del capitano del River Plate, Leo Ponzio, l’ex fantasista del Cagliari ha segnato un gran gol dribblando tutti i difensori avversari e superando il portiere in uscita.

Ecco il video dal profilo Twitter della squadra argentina:

Con ustedes, Enzo Francescoli. El maestro 👑🇺🇾pic.twitter.com/vcVZ0O6q0W — River Plate (@RiverPlate) September 22, 2022

(Foto credit: River Plate facebook page)

