Nella seconda puntata di X Factor andata in onda nella serata di giovedì 22 settembre, tra i concorrenti, si è presentato un ragazzo sardo. Il suo nome è Matteo Spanu, ha 21 anni e si è presentato con “I Will Always Love You” di Whitney Houston.

Il ragazzo ha convinto il pubblico presente all’Allianz Cloud Arena ma non appieno la giuria del programma. Ai sì di Fedez e Ambra Angiolini hanno fatto da contraltare i no di Rkomi e Dargen D’Amico. A causa di questo pareggio di opinioni è stato eliminato.

“Non sono passato, ma ho convinto il pubblico. I giudici erano solo quattro, il pubblico era molto di più” ha commentato Matteo ai microfoni del programma.

