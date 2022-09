Ieri a Cagliari i carabinieri del NAS, in collaborazione coi colleghi della Stazione di Stampace, hanno ispezionato un’enoteca di cui è titolare un cagliaritano. A seguito delle verifiche compiute i militari hanno riscontrato che il titolare era incorso in irregolarità tali da doversi procedere al blocco di alcuni prodotti, poiché posti in vendita senza la necessaria indicazione del lotto di produzione, dato necessario per la rintracciabilità di prodotti che possano manifestare problematiche di qualunque genere.

Sono state pertanto fermate 26 bottiglie da 0,75 litri ciascuna di un vino rosso prodotto a Mamoiada, nonché 108 bottiglie di Vermentino di Gallura prodotto e confezionato a Monti. Il valore dei prodotti bloccati ammonta a oltre 1.300 euro.

