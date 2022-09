A San Gavino Monreale i commercianti si ribellano al caro bollette e organizzano una simbolica fiaccolata per sensibilizzare cittadini e politica su un tema quanto mai attuale.

I costi dell’energia, quadruplicati nel giro di un anno, stanno infatti mettendo a repentaglio la sopravvivenza delle attività commerciali, che non riescono più a sostenere i costi mensili, quadruplicati rispetto al 2021. Da qui l’idea di una protesta “diversa”, coinvolgendo chiunque sia stanco di pagare bollette salatissime.

Dopo aver illuminato le vetrine con i ceri votivi – l’unico modo per non far salire ulteriormente le bollette e per rappresentare simbolicamente la “morte” del piccolo commercio – i negozianti di San Gavino si sono dati appuntamento mercoledì 28 settembre, a partire dalle ore 20:30, per una marcia a lume di candela che si snoderà dalla vecchia stazione ferroviaria fino alla chiesa di Santa Teresa.

