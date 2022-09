“Rischio infettivo”. La scritta è ben evidente negli scaloni di rifiuti speciali accatastati nei locali esterni del Poliambuliatorio di via Turati, a Quartu. Nonostante quella scritta, i rifiuti ad alto rischio infettivo – si spera in attesa di essere smaltiti – sono alla mercé di chiunque.

“I rifiuti speciali dovrebbero essere smaltiti entro certi tempi e stoccati in luoghi idonei”, denuncia il segretario provinciale della Fials Giampaolo Cugliara, che ha raccolto la segnalazione del personale del poliambulatorio.

La Fials invita pertanto l’azienda sanitaria a prendere provvedimenti urgenti per gestire il problema. “La situazione è palesemente fuori dalle norme – evidenzia Cugliara –: c’è un pericolo serio perché attualmente quei rifiuti sono alla mercé di tutti. La legge prevede che i rifiuti speciali non possano essere custoditi nella struttura che li ha prodotti più di un certo lasso di tempo. Quello è un posto di stoccaggio provvisorio e ci chiediamo: come mai è colmo e non ci stanno altri contenitori, visto che si è costretti a posizionarli all’esterno? Vorremmo sapere se l’agenzia preposta per il ritiro dei rifiuti speciali sta svolgendo regolarmente il suo lavoro”.

