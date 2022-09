“L’approvazione del progetto sull’idrogeno nell’area industriale di Sarroch – uno dei quattro nazionali ai quali la Commissione europea ha dato il via libera – è una grande opportunità per il nostro territorio, che si inserisce a pieno titolo nel più ampio quadro dei processi di transizione portati avanti a livello nazionale ed europeo”. Così la segretaria generale della Cgil di Cagliari Simona Fanzecco ha commentato il passo in avanti incassato dal progetto SardHy Green Hydrogen, realizzato dalla newco di Enel Green Power e Saras per la raffineria di Sarroch.

“Apprezziamo il risultato ottenuto, che porterà sicuramente un valore aggiunto al territorio e nuove opportunità di lavoro” – ha aggiunto la segretaria sottolineando che “questa è la direzione giusta, investire nella ricerca e nell’innovazione per compiere la giusta transizione e guardare avanti con più fiducia e più sensibilità verso i temi ambientali e del cambiamento climatico”.

La Cgil di Cagliari ha chiesto l’avvio di un confronto con i soggetti coinvolti per partecipare ai processi di attuazione del progetto, con l’auspicio che rappresenti anche un’occasione per creare nuovi posti di lavoro diretti e nell’indotto.

“Crediamo sia necessario che istituzioni e forze politiche guardino con più attenzione alla possibilità di realizzare tecnologie e infrastrutture adeguate e diffuse per l’utilizzo dell’idrogeno, una fonte che in Europa è considerata come una vera e propria svolta per il futuro energetico”, ha concluso Simona Fanzecco.

Un plauso è arrivato anche dalla Filctem Cgil: “Il finanziamento da parte della Comunità europea al progetto SardHy Green Hydrogen rappresenta un segnale importante rispetto al percorso di transizione energetica della raffineria Sarlux, che guarda il futuro per realizzare processi di miglioramento ambientale e di utilizzo futuro dell’idrogeno”.

(Foto credit: Saras)

