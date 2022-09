Dopo un inizio zoppicante è arrivata la vittoria: la Torres si è infatti imposta sul campo della Recanatese per 2-0 grazie ai gol del bomber Ruocco e di Masala. In questo modo la formazione sassarese sale a 5 punti in classifica e si porta fuori dalla zona playout.

Una gara solida per i rossoblù diretti da mister Greco, in grado di colpire con cinismo la porta avversaria e di difendere poi il doppio vantaggio in maniera coriacea. Nel finale una doppia traversa e le super parate di Garau hanno permesso alla Torres di tenere la porta inviolata.

Ma lo spettacolo lo hanno tirato fuori soprattutto Ruocco e Masala, costante spina nel fianco della Recanatese: il primo tempo è passato soprattutto con le loro giocate e i bei gol, come la rovesciata che è valsa il raddoppio da parte di Masala.

(Foto credit: Torres Calcio / Alessandro Sanna)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it