Gioia incontenibile per i colori italiani ai Mondiali di canottaggio di Racice: il canottiere sardo Stefano Oppo ha conquistato la medaglia d’argento nel doppio pesi leggeri assieme al suo partner sportivo Pietro Ruta.

Una partenza sprint, poi la sofferenza. Per Oppo e Ruta un duello testa a testa con la Svizzera, poi con l’Ucraina (che si è dovuta accontentare del bronzo). Oro per gli irlandesi McCarthy-O’Donovan, ormai imbattibili in ogni competizione e già campioni europei.

Gli azzurri hanno chiuso la gara in 6:19.11. Per Oppo si tratta della undicesima medaglia in cinque anni ed una nuova prestazione che lo pone ancora una volta tra i grandi della disciplina.

(Foto credit: pagina Twitter CONI)

