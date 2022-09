Un punto va bene, per ora. Dopo le sconfitte con Rimini e Vis Pesaro, l’Olbia pareggia al Nespoli per 0-0 contro il Siena, fino ad oggi secondo in classifica e prevista tra le favorite alla promozione in serie B.

Non un gran spettacolo, a dire la verità. Gli ospiti non hanno fatto valere la forza vista nei precedenti turni di campionato, mentre i ragazzi diretti da mister Occhiuzzi hanno provato a fare la partita, ma senza mai trovare soluzioni offensive efficaci.

Con questo punto conquistato in casa, i bianchi si portano a 5 punti raggiungendo la Torres fuori dalla zona playout.

(Foto credit: pagina facebook Olbia Calcio)

