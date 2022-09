È il giorno in cui si decideranno le sorti future dell’Italia e della Sardegna. Urne aperte dalle ore 7 alle ore 23, successivamente via libera allo spoglio che impegnerà tutta la notte.

Verranno consegnate due schede elettorali: una gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Per votare basta fare una X su ciascuna scheda. Si può scegliere di farla solo sul simbolo del partito, sul nome del candidato all’uninominale oppure sull’elenco dei candidati al plurinominale. Vietato il voto disgiunto.

La Sardegna eleggerà 16 parlamentari. Di seguito tutti i candidati, collegio per collegio, tra uninominale e proporzionale.

Uninominale

– Camera, collegio Cagliari Città Metropolitana

Andrea Frailis (centrosinistra), Ugo Cappellacci (centrodestra), Mauro Congia (Movimento 5 Stelle), Franco Stara (Terzo Polo), Roberta Moro (Italexit), Claudia Ortu (Unione Popolare), Nicola Sanna (Italia Sovrana e Popolare), Mario Aresu (Vita).

– Camera, collegio Sulcis-Medio Campidano

Gianni Lampis (centrodestra), Franca Fara (centrosinistra), Loredana La Barbera (Movimento 5 Stelle), Alberto Cacciarru (Terzo Polo), Tiziana Balestrini (Italexit), Sabrina Milanovic (Unione Popolare), Claudio Seda (Italia Sovrana e Popolare), Michela Benatti (Vita).

– Camera, collegio Nuoro-Oristano

Emiliano Fenu (Movimento 5 Stelle), Barbara Polo (centrodestra), Michele Piras (centrosinistra), Stefano Coinu (Terzo Polo), Roberto De Cicco (Italexit), Gian Franca Salvai (Unione Popolare), Valeria Soru (Italia Sovrana e Popolare), Stefano Pellegrino (Vita).

– Camera, collegio Sassari-Olbia

Andrea Lai (Unione Popolare), Mario Perantoni (Movimento 5 Stelle), Carla Bassu (centrosinistra), Annarella Casu (Italia Sovrana e Popolare), Dario Giagoni (centrodestra), Giovanni Ecca (Vita), Maria Giovanna Pedoni (Terzo Polo).

– Senato, collegio Nord Sardegna

Gavino Manca (centrosinistra), Valerio Zoccheddu (Terzo Polo), Lucia Brocca (Unione Popolare), Gavino Fonnesu (Italexit), Marcello Cherchi (Movimento 5 Stelle), Alessandro Goffi (Vita), Patrizia Piras (Italia Sovrana e Popolare).

– Senato, collegio Sud Sardegna

Sabrina Licheri (Movimento 5 Stelle), Claudia Medda (Terzo Polo), Giovanni Fancello (Unione Popolare), Maria Del Zompo (centrosinistra), Maria Luisa Businco (Vita), Antonella Atzei (Italexit), Antonella Zedda (centrodestra), Nicola di Cesare (Italia Sovrana e Popolare).

Proporzionale Camera

PD: Silvio Lai, Romina Mura, Francesco Lilliu, Carla Bassu

Alleanza Verdi-Sinistra: Francesca Ghirra, Alessandro Marcellino, Giulia Andreozzi, Roberto Uzzau

Più Europa: Pietrina Putzolu, Andrea Boni, Valeria Lai, Roberto Baldi

Impegno Civico: Luigi Di Maio, Rosa Maria Argiolas, Francesco D’Uva, Dalila Nesci



Movimento 5 Stelle: Alessandra Todde, Emiliano Fenu, Mario Perantoni, Susanna Cherchi

Terzo Polo: Elena Bonetti, Giuseppe Luigi Cucca, Laura Pinna, Francesco Chessa

Fratelli d’Italia: Salvatore Deidda, Paola Frassinetti, Francesco Mura, Manuela Lai

Lega-Psd’Az: Lina Lunesu, Nanni Lancioni, Giulia Solinas, Ivan Cermelli

Forza Italia: Pietro Pittalis, Ada Lai, Ugo Cappellacci, Pasqualina Bardino

Noi Moderati: Stefano Tunis, Renata Mura, Francesco Quargnenti, Lucia Scano.

Italexit: Gianmario Muggiri, Shaila Cappuccio, Jonata Cancedda, Marina Tolu

Unione Popolare: Giulia Suella, Piero Mura, Veronica Secci, Silvio Keivan Nemati Fard

Italia Sovrana e Popolare: Stefano D’Andrea, Valeria Soru, Claudio Seda, Annarella Casu

Vita: Stefano Pellegrino, Annalisa Porru, Mario Aresu, Michela Benatti.

Proporzionale Senato

Pd: Marco Meloni, Maria Del Zompo, Antonio Solinas

Alleanza Verdi-Sinistra: Gianni Manca, Lalla Careddu, Renzo Venturoli

Più Europa: Nicola Carboni, Ignazia Concas, Cristiano Marcatelli

Impegno Civico: Luciano Cadeddu, Ramona Mirella Ilau, Sergio Vaccaro

Movimento 5 Stelle: Ettore Licheri, Sabrina Licheri, Gianluca Lai

Terzo Polo: Guido Garau, Elvira Evangelista, Maurizio Cerniglia

Fratelli d’Italia: Antonella Zedda, Giovannino Satta, Federica Porcu

Lega-Psd’Az: Carlo Doria, Roberta Loi, Michele Ennas

Forza Italia: Angelo Cocciu, Rita Ragatzu, Luigi Mureddu

Noi Moderati: Toti Deriu, Carla Cuccu, Andrea Floris

Italexit: Giovanna Nurra, Tamara Di Iorio, Fabio Viviani

Unione Popolare: Teresa Concu, Antonio Satta, Asmaa Oug

Italia Sovrana e Popolare: Anna Paola Usai, Samuele Mereu, Patrizia Piras

Vita: Maria Luisa Businco, Alessandro Goffi.

