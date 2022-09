La Raimond Handball Sassari batte il Romagna e ottiene la terza vittoria in campionato, in altrettante partite disputate. 34-25 il risultato finale. Con questi due punti, Querin e compagni salgono a quota sei nella classifica della Serie A Gold.

Il vantaggio iniziale di 5-0 ha dato l’inerzia ai sassaresi che fino alla fine sono rimasti in vantaggio sempre con almeno quattro lunghezze. Negli ultimi minuti di gara, coach Passino ha gestito il minutaggio dei suoi concedendo spazio ai giovani presenti in panchina.

Dopo aver giocato tre gare in sette giorni, i rossoblu avranno ora un’intera settimana per preparare il big match di sabato prossimo, in casa di Conversano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it