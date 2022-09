Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalla giornata odierna e sino alle 23:59 del 26 settembre 2022 un avviso di allerta per codice giallo per rischio idrogeologico sulle aree dell’Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso.

La pioggia e i temporali si stanno susseguendo dalla mattina in tutta l’isola. “Un esteso sistema convettivo a mesoscala, costituito al suo interno da più celle temporalesche in differenti stadi evolutivi, si muove sul Mare di Sardegna e si avvicina ai settori meridionali dell’Isola” ha spiegato, in merito, il metereologo Matteo Tidili.

