Crolla l’affluenza in tutta Italia. Un po’ per le temperature avverse, un po’ per le file lunghissime che hanno scoraggiato tanti e un po’ per una scelta personale, alle 19 hanno votato il 51,15%.

In Sardegna ha votato invece il 40,42% degli aventi diritto, contro il 52,14% delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Il dato è tra i più bassi a livello nazionale assieme a quello di Campania e Calabria.

