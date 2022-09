La debacle del centrosinistra alle elezioni politiche non spaventa i Progressisti di Cagliari dove l’opposizione al sindaco Paolo Truzzu ha ottenuto comunque un buon risultato.

“I risultati nazionali sono sotto gli occhi di tutti – commenta la consigliera comunale Giulia Andreozzi del gruppo Possibile e candidata con la lista “Alleanza Verdi Sinistra” in una dichiarazione rilasciata a Cagliaripad – bisogna prenderne atto e ripartire da un progetto di sinistra vicina ai bisogni del paese. Va però sottolineato il risultato che ha fatto la lista in Sardegna, soprattutto a Cagliari: 7 per cento nella città metropolitana e addirittura 10 per cento a Cagliari città. È un segno che il lavoro come opposizione al centrodestra che governa la città ha dato risultati: una buona base di partenza per il futuro”.

