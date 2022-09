“Grazie, grazie, grazie! A tutti coloro che ci hanno dato fiducia, a Matteo Renzi e Carlo Calenda, ai nostri instancabili volontari e ai miei compagni di squadra di Italia Viva e Azione che hanno dato il massimo”. E’ il commento di Claudia Medda, candidata della coalizione del Terzo Polo al Senato.

“Grazie a Cagliari che ha risposto in maniera sorprendente! – spiega Medda, avvocata, dipendente di Intesa San Paolo ed ex assessora al Comune di Cagliari -. È stata una campagna elettorale impegnativa, intensa ed entusiasmante. Abbiamo incontrato tante persone, raccolto le speranze e le sfide dei cittadini e delle imprese sul territorio. Purtroppo gli elettori hanno scelto la destra sovranista. Noi faremo opposizione in modo serio e responsabile e onoreremo la fiducia di chi ha creduto in noi. Il nostro progetto è partito un mese e mezzo fa e questo risultato consolida una buona base di partenza: ci posizioniamo a un soffio da partiti tradizionali e strutturati come Lega e Forza Italia e ben oltre i partiti locali oggi presenti nell’assemblea regionale. Costruiremo una alternativa, che possa accogliere quanti non si sentono rappresentati, quanti credono nel merito, desiderano concretezza e non vogliono cedere al populismo di destra e di sinistra, per proseguire il processo di integrazione europea, difendere la nostra economia e i nostri valori”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it