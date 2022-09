“Guardiamo con ottimismo alle prossime elezioni regionali, punto di arrivo importante. Queste elezioni ci dicono che il fronte anti-destra si può organizzare e che è consistente. Dobbiamo coalizzare più possibile questo fronte per poter lavorare su questo obiettivo. E’ evidente che i collegi sono andati a favore del centrodestra perché il fronte si presentava diviso”. E’ questa l’analisi dell’ex segretario regionale del Partito Democratico Emanuele Cani.

“In molti collegi abbiamo recuperato rispetto alle previsioni. Avevamo candidati di alto livello e una buona squadra che ha lavorato pancia a terra per tutta la campagna. Abbiamo fatto bella figura in giro per la Sardegna. L’unica difficoltà è stata quella di poterci confrontare col centrodestra: hanno rifiutato ogni possibile dibattito”.

Prosegue Cani: “Mi aspettavo un dato importante dei 5 stelle, a dir la verità. Ho visto che c’era di nuovo disponibilità da parte dei sardi nei loro confronti. Sono convinto che assieme a loro possiamo mandare a casa Solinas e la sua giunta. Mi auguro che il Pd sia messo nelle condizioni di fare il congresso al più presto: per radicarci, strutturarci e tornare tra la gente. Il congresso dovrà tracciare una idea politica della Sardegna. Io ho la mia idea. Ne discuteremo. Ma lo dobbiamo fare nel più breve tempo possibile”.

