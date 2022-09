“Non ci sono se, ma o scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”. Queste le prime dichiarazioni di Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, candidato in Sardegna nel listino plurinominale per la Camera.

L’ex ministro rimarrà fuori dal Parlamento per la prossima legislatura. Il suo partito è rimasto ben al di sotto della soglia di sbarramento, non raggiungendo nemmeno l’1% delle preferenze.

“Abbiamo deciso di metterci in gioco e proporre agli italiani un progetto politico nuovo, da far conoscere in pochissimo tempo. Il risultato non è stato quello che ci aspettavamo. Impegno Civico non sarà in Parlamento. Allo stesso modo, non ci sarò neanche io”, ha commentato Di Maio senza nascondere la delusione.

L’ex ministro degli esteri lancia anche una frecciatina ai detrattori: “Nella vita ci sono vittorie e sconfitte. Si cade, ma si impara anche a rialzarsi. Auguro a tutti di trovare realizzazione e soddisfazione dai propri successi, non dalle sconfitte degli altri”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it