Nella notte del 25 settembre, durante un servizio di pattugliamento a Villasimius, i Carabinieri di San Vito hanno fermato una Lancia Y guidata da un 42enne di Cagliari.

L’uomo non solo è risultato essere sprovvisto di documento di guida, in quanto revocato, ma gli è stato anche contestato il reato di guida in stato di ebbrezza. L’automobilista, infatti, sottoposto all’alcoltest, ha fatto segnare un tasso pari a 2,27 g/l.

Per il 42enne è scattato inevitabilmente il deferimento alla Procura della Repubblica.

