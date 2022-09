Traffico in tilt per ore a Cagliari. Un lunedì nero per gli automobilisti bloccati con file lunghissime sull’asse mediano, in viale Marconi e viale Poetto.

All’origine dell’ingorgo uno scontro tra due auto proprio sull’asse, all’altezza dello svincolo per Genneruxi. Sul luogo dell’incidente è giunta la Polizia Municipale di Cagliari.

