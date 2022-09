Lo maratona elettorale per le Elezioni Politiche è costellata da una lunga serie di vincitori e vinti. Tra i “vincitori” si può indubbiamente annoverare il Movimento 5 Stelle che, seppure costretto a passare all’opposizione dopo cinque anni di Governo, è stato capace in poche settimane di una clamorosa rimonta nei consensi popolari.

“Il risultato elettorale sardo ci riempie di orgoglio. Per tanti mesi in molti hanno voluto negare l’esistenza del Movimento 5 stelle, ritenevano che fosse morto, scomparso dalla scena politica nazionale. Oggi molti di questi si devono ricredere davanti ai numeri: siamo la terza forza in Italia e la seconda in Sardegna”, ha dichiarato oggi Alessandro Solinas, consigliere regionale pentastellato.

Solinas vuole ripartire dal lavoro fatto da Giuseppe Conte negli ultimi 45 giorni: “Da questa forza – spiega – andremo avanti ancora più determinati affinché la nostra isola possa finalmente uscire dal pantano in cui è finita”.

Soddisfazione per un risultato che ha confermato il M5S come grande forza politica in Sardegna con quasi il 22% dei voti.

“Il nostro lavoro nei Comuni, nelle piazze e tra i cittadini ci ha permesso di far conoscere la nostra agenda progressista in tutto il territorio regionale – ha dichiarato Solinas -. E oggi il nostro impegno è stato premiato: i sardi hanno riconosciuto il nostro programma come un’alternativa valida su cui puntare”.

