Fino a tarda sera era sicura dell’elezione. Ma, come diceva il mister Trapattoni, “mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco”. Così Romina Mura, parlamentare uscente e presidente della Commissione Lavoro alla Camera, è stata scalzata nella tarda serata di ieri dalla candidata dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesca Ghirra che entrerà in Parlamento al suo posto. L’elezione della consigliera comunale di Cagliari, già nell’aria, è stata determinata dall’exploit dei Progressisti che – alla fine dei conteggio – a Cagliari hanno superato il 10% dei consensi, doppiando la media regionale.

” Non ho parole per ringraziarvi – ha scritto Francesca Ghirra in tarda serata su Facebook -. Il risultato di oggi, in uno scenario desolante per il nostro Paese, è stato possibile solo grazie alla meravigliosa squadra che ha proposto la mia candidatura e ha lavorato in queste intensissime settimane per ottenere questo risultato. Ora dobbiamo lavorare insieme per dare risposte alla Sardegna e costruire un solido progetto politico, democratico e progressista, che metta al primo posto il lavoro, i diritti e l’ambiente. Grazie di cuore”.

Comprensibile la delusione di Romina Mura che sempre su Fb ha augurato amaramente buon lavoro “a chi a chi siederà nei banchi di Montecitorio. A rappresentare la nostra bellissima e disperata Sardegna”.

“Ho fatto tutto ciò che potevo – ha scritto l’ex presidente della Commissione Lavoro della Camera -. E anche Voi. Nel bene e nel male”.

I sedici parlamentari sardi

L’elezione di Francesca Ghirracompleta, dunque, la pattuglia dei sedici nuovi parlamentari che saranno chiamati a rappresentare la nostra regione a Montecitorio e Palazzo Madama.

I deputati sono undici: oltre a Francesca Ghirra, siederanno sui banchi della Camera Salvatore Deidda, Francesco Mura, Gianni Lampis e Barbara Polo di Fratelli d’Italia, Silvio Lai del Pd, Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis di Forza Italia, Susanna Cherchi ed Emiliano Fenu del M5s e Dario Giagoni per la Lega.

Al Senato l’isola piazza poi cinque parlamentari, di cui tre sono di Fratelli d’Italia (il sardo-romano Giovannino Satta, il toscano Marcello Pera e la sarda Antonella Zedd)a. Eletti anche Marco Meloni del Pd e Sabrina Licheri del M5s.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it